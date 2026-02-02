Dopo aver conquistato l’oro a Sarajevo, Paola Magoni torna a Bergamo per portare la fiaccola olimpica nella sua città. L’orgoglio di essere tedofora, dice, è immenso, soprattutto perché rappresenta un simbolo del valore olimpico nella sua terra. Un momento speciale per la campionessa, che si prepara a vivere un’altra emozione forte, questa volta tra le strade di casa.

di Fulvio d’Eri Una olimpionica porterà la fiaccola nella “sua“ Bergamo. Il ruolo di tedofora è gratificante e importante in qualsiasi tratto si porti la torcia, ovviamente, ma poter trasportare uno dei simboli del valore olimpico nella propria città o nella propria provincia lo è (forse) ancora di più. Ce lo dirà Paola Magoni da Selvino, una sciatrice italiana che ha fatto sognare ed esultare l’Italia intera vincendo un grandissimo oro nello slalom delle Olimpiadi di Sarajevo nel 1984. Un’impresa, tanto meraviglioso quanto inaspettata anche se la Magoni aveva dimostrato di avere un grande talento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’orgoglio di Paola Magoni: "Dopo l’oro di Sarajevo sono tedofora a casa mia"

Paola Magoni non correrà come tedofora alle Olimpiadi di Parigi.

La cerimonia di accensione della fiaccola olimpica a Bergamo si complica ancora.

STASERA si accende l'atmosfera olimpica a Dalmine! Alle 18:00 vi aspettiamo al CUS Bergamo per prepararci all'arrivo della Fiamma Olimpica. Sarà una serata di grandi racconti con ospiti d'eccezione come Paola Magoni, Sebastiano Parolini e Agnese M - facebook.com facebook

Milano-Cortina 2026, Magoni rinuncia a fare la tedofora: «Già ai Giochi di Torino portai la torcia in una strada secondaria» x.com