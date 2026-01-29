Paola Magoni non correrà come tedofora alle Olimpiadi di Parigi. Il Comune di Bergamo spiega di non avere un elenco ufficiale e di non sapere quali siano i percorsi assegnati ai rappresentanti. L’assessora Messina conferma che l’amministrazione non conosce i nomi dei tedofori né i tragitti, lasciando intendere che la scelta non dipende da loro.

FIAMMA OLIMPICA. L’assessora Messina: «Il Comune di Bergamo non conosce la lista dei tedofori, non conosce i criteri con cui sono stati scelti, non conosce i tragitti loro assegnati». «Abbiamo appreso questa mattina (29 gennaio, ndr) dagli organi di stampa che la campionessa Paola Magoni ha rinunciato al ruolo di tedofora nella nostra città, considerando inadeguato il tratto di strada a lei assegnato. La campionessa attribuisce purtroppo anche al Comune di Bergamo, oltre che alla Fondazione Milano-Cortina, la responsabilità di questa scelta essendole stato riferito così dall’organizzazione del passaggio della Fiaccola, come lei dichiara» Lo scrive il Comune di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Paola Magoni non sarà tedofora. Il Comune di Bergamo: «Non abbiamo lista e tratte, non dipendono da noi i tragitti assegnati»

Approfondimenti su Bergamo Olimpiadi

Il 2 febbraio a Bergamo si svolgerà la consegna della fiamma olimpica, con la partecipazione di pasotti e Paola Magoni come tedofori.

Paola Milani, infermiera di 52 anni di Codogno, sarà tra i portatori della fiaccola olimpica ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Bergamo Olimpiadi

Argomenti discussi: Milano-Cortina 2026, Paola Magoni rinuncia a fare il tedoforo: Già ai Giochi di Torino portai la torcia in una strada secondaria; Sarajevo 1984, Paola Magoni regala all’Italia il primo oro nello sci alpino femminile; La pallavolista Ilaria Galbusera prima tedofora. Magoni rinuncia: Relegata in una stradina; ? Fiamma olimpica a Merate: una settimana di eventi con Paola Magoni, film e mascotte.

Paola Magoni non sarà tedofora. Il Comune di Bergamo: «Non abbiamo lista e tratte, non dipendono da noi i tragitti assegnati»L’assessora Messina: «Il Comune di Bergamo non conosce la lista dei tedofori e non conosce i tragitti loro assegnati». ecodibergamo.it

Milano-Cortina 2026, Paola Magoni rinuncia a fare il tedoforo: «Già ai Giochi di Torino portai la torcia in una strada secondaria»La campionessa di Selvino fu la prima sciatrice italiana a vincere un oro alle Olimpiadi. Il dietrofront dopo aver visto il tragitto che avrebbe percorso: «Ho detto no, questione di rispetto» ... bergamo.corriere.it

La Fiamma Olimpica passa da Dalmine! Due eventi per vivere la magia dei Giochi @milanocortina2026 nella nostra città. 1 DALMINE SI PREPARA Venerdì 30 Gennaio, ore 18:00 CUS Bergamo - Incontro con i campioni Paola Magoni, Sebastian - facebook.com facebook

Milano-Cortina 2026, Magoni rinuncia a fare la tedofora: «Già ai Giochi di Torino portai la torcia in una strada secondaria» x.com