La pallavolista Ilaria Galbusera prima tedofora Magoni rinuncia | Relegata in una stradina

La cerimonia di accensione della fiaccola olimpica a Bergamo si complica ancora. Ilaria Galbusera, pallavolista e prima tedofora, ha corso tra le strade della città. Ma poco prima dell’evento, l’allenatore Magoni ha deciso di rinunciare, spiegando di essere stato “relegato in una stradina”. La scelta ha lasciato molti senza parole e alimenta il mistero su come siano stati selezionati i rappresentanti per questa edizione.

FIAMMA OLIMPICA. C'è un alone di mistero che continua ad avvolgere i nomi dei tedofori chiamati a portare la fiamma olimpica a Bergamo. C'è un alone di mistero che continua ad avvolgere i nomi dei tedofori chiamati a portare la fiamma olimpica a Bergamo, come nelle altre città di Lombardia e Veneto che in queste settimane ospitano il passaggio della fiaccola. Un elenco che la Fondazione Milano-Cortina, organizzatrice dell'evento, non ha reso pubblico, alimentando la curiosità, ma anche qualche inevitabile malumore. A emergere sono solo le identità rese note dai diretti interessati o da terzi. Tra queste, quella di Ilaria Galbusera, capitana della Nazionale italiana sorde di volley, che sarà la prima, lunedì 2 febbraio, a portare la fiaccola in città, in via Borgo Palazzo.

