Questa mattina a Torino si sono verificati violenti scontri tra poliziotti e gruppi di antagonisti. Durante la rissa, un agente ascolano, Lorenzo Virgulti, è rimasto ferito. Virgulti, 28 anni, era intervenuto per aiutare un collega e ora si trova in ospedale. Il sindaco di Torino, Fioravanti, ha confermato di aver parlato con Virgulti al telefono, ma non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni. La città si sveglia con il caos e la paura di nuove tensioni.

Uno dei poliziotti rimasti feriti negli scontri avvenuti a Torino è ascolano, si chiama Lorenzo Virgulti, è a 28 anni. E' intervenuto per proteggere il collega pescarese Alessandro Calista, barbaramente aggredito da più "Antagonisti", in strada, a Torino durante la manifestazione in risposta allo sgombero di Askatasuna. I poliziotti erano circa 1000. Il video dello scontro, un condensato di violenza brutale, accerchiamento senza esclusione di colpi tra martellate agli arti e calci in testa contro Calista (in forza al reparto Mobile di Padova), con il casco di protezione dell'agente stesso volato via e preda come fosse un trofeo di altri manifestanti, è una pagina bruttissima della storia recente italiana. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Scontri a Torino con gli Antagonisti, ferito l'agente ascolano Lorenzo Virgulti: era intervenuto in aiuto di Alessandro Calista. Il sindaco Fioravanti: «L'ho sentito al telefono»

Approfondimenti su Torino Scontri

Un poliziotto è rimasto ferito durante il corteo per Askatasuna a Torino.

Roma, 1 febbraio 2026 – Alessandro Calista ha avuto un brutto risveglio ieri a Torino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

SCONTRI a TORINO al corteo contro lo sgombero di ASKATASUNA

Ultime notizie su Torino Scontri

Argomenti discussi: Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato; Torino, guerriglia a corteo pro Askatasuna. Incendi e feriti. Agente pestato. Meloni visita i feriti - Il VIDEO del poliziotto accerchiato e brutalmente picchiato; Torino, scontri in coda al corteo per il centro sociale Askatasuna; Askatasuna in corteo: Siamo in 50 mila. Poi partono gli scontri.

Pugni, calci e martellate a un poliziotto a Torino negli scontri per Askatasuna, Meloni: Nemici dello StatoUn agente è rimasto ferito durante gli scontri al corteo per Askatasuna a Torino: il poliziotto è stato accerchiato da un gruppo di violenti, che hanno ... fanpage.it

Torino, scontri al corteo pro Askatasuna: poliziotto padovano preso a calci, pugni e martellateIl 29enne agente della celere, rimasto solo, viene accerchiato e pestato da un gruppo di persone mascherate. Ora è ricoverato in ospedale ... rainews.it

Dopo il restauro nella Basilica San Lorenzo in Lucina a Roma mdst.it/4tbBwFE - facebook.com facebook