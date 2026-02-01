Scontri a Torino con gli Antagonisti ferito l' agente ascolano Lorenzo Virgulti | era intervenuto in aiuto di Alessandro Calista aggredito e accerchiato Fioravanti | L' ho sentito al telefono Meloni in visita a Le Molinette

Questa mattina a Torino si sono verificati nuovi scontri tra forze dell’ordine e antagonisti. Durante la rissa, un agente ascolano di 28 anni, Lorenzo Virgulti, è rimasto ferito. Era intervenuto per aiutare un collega, Alessandro Calista, che era stato aggredito e circondato. Virgulti è stato colpito mentre cercava di calmare la situazione. La tensione resta alta e, nel frattempo, Meloni ha fatto visita alle Molinette per aggiornarsi sulla situazione.

Uno dei poliziotti rimasti feriti negli scontri avvenuti a Torino è ascolano, si chiama Lorenzo Virgulti, è a 28 anni. E' intervenuto per proteggere il collega pescarese Alessandro Calista, barbaramente aggredito da più "Antagonisti", in strada, a Torino durante la manifestazione in risposta allo sgombero di Askatasuna. I poliziotti erano circa 1000. Il video dello scontro, un condensato di violenza brutale, accerchiamento senza esclusione di colpi tra martellate agli arti e calci in testa contro Calista (in forza al reparto Mobile di Padova), con il casco di protezione dell'agente stesso volato via e preda come fosse un trofeo di altri manifestanti, è una pagina bruttissima della storia recente italiana.

