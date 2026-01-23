L’US Avellino 1912 annuncia ufficialmente il ritorno di Armando Izzo, difensore con una consolidata esperienza nel club. Dopo aver contribuito a una delle stagioni più importanti della sua storia recente, Izzo torna a vestire la maglia biancoverde. Questa operazione rafforza la rosa e testimonia l’impegno del club nel consolidare un progetto ambizioso per la stagione in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il ritorno di Armando Izzo è realtà. L’ U.S. Avellino 1912 riporta in biancoverde un difensore di grande esperienza, già protagonista in una delle stagioni più significative della storia recente del club. L’Avellino ha acquisito a titolo definitivo dall’ A.C. Monza il diritto alle prestazioni sportive del classe 92?, che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2029. Nato a Napoli il 2 marzo 1992, Izzo è cresciuto nel settore giovanile del Napoli, avviando poi una carriera costruita nei principali campionati professionistici italiani. Nel suo percorso ha indossato le maglie di Triestina, Avellino, Genoa, Torino e Monza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, ufficiale il ritorno di Armando Izzo: i dettagli

Avellino–Izzo, il cerchio sta per chiudersi: i dettagliArmando Izzo si avvicina al ritorno ad Avellino, segnando un possibile passo importante per la squadra.

Leggi anche: Qual è il patrimonio e lo stipendio di armando izzo

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: U. S. Avellino, il giocatore Emmanuel Gyabuaa rientra all'Atalanta; Sala: Avellino nel mio destino. Massima attenzione nel girone di ritorno (Guarda il video); Serie B. Carrarese, col colpo ad Avellino arriva il decimo posto dopo la prima di ritorno; Calciomercato, le news di mercoledì 21 gennaio.

Avellino, UFFICIALE: fatta per Reale dalla RomaDopo la risoluzione del prestito che lo legava alla Juve Stabia, con il conseguente ritorno tra le fila della Roma, Filippo Reale è un nuovo giocatore dell’Avellino. Come comunicato dal club, il ... ilovepalermocalcio.com

Sampdoria, missione Avellino: Esposito e Brunori scalpitanoMeno due alla sfida coi campani per i blucerchiati, c’è attesa per vedere subito in campo i nuovi innesti. Coubis lascia Genova e va in Romania, su Bellemo idea Spezia ... primocanale.it

#Avellino, ufficiale #Lescano alla #Salernitana “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto alla U.S. Salernitana 1912, a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione in definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Facundo Lescano. La - facebook.com facebook

Ora è ufficiale! Facundo #Lescano passa alla #Salernitana dall’ #Avellino per 600mila euro. Contratto fino al 2029. Tutto confermato dallo scorso 19 Dicembre! #calciomercato x.com