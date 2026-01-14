Unicusano Avellino Basket | ufficiale il ritorno di Lucas Fresno
L’Unicusano Avellino Basket annuncia il ritorno di Lucas Fresno, giocatore argentino, firmando un accordo fino alla fine della stagione. Questo nuovo inserimento mira a rafforzare la rosa e a contribuire agli obiettivi della squadra nel corso del campionato. La società continua il proprio percorso di crescita, puntando su giocatori di esperienza e talento.
L’Unicusano Avellino Basket rende noto di aver raggiunto l’accordo fino al termine della stagione con Lucas Fresno, esterno di origine argentina.Per Lucas è un ritorno in Irpinia, dopo essere stato tra i protagonisti della promozione in A2 nel 2024. Guardia-ala di 197 centimetri per 90. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
