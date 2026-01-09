Lucca verso l’addio | Benfica e Nottingham Forest alla finestra

Da forzazzurri.net 9 gen 2026

Lorenzo Lucca potrebbe presto lasciare il Pisa per approdare a un nuovo club. Secondo le ultime indiscrezioni, Benfica e Nottingham Forest sono interessate al giocatore e monitorano attentamente la situazione. La prossima sessione di calciomercato potrebbe essere decisiva per il futuro dell’attaccante, che si trova al centro di alcune trattative. Restano da seguire gli sviluppi e le eventuali ufficializzazioni.

Il futuro di Lorenzo Lucca sembra avviarsi verso un cambio di maglia già in questa sessione . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

