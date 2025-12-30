Pronostico Nottingham Forest-Everton | seconda delusione in un mese

L'incontro tra Nottingham Forest ed Everton, valido per la diciannovesima giornata di Premier League, si svolgerà martedì alle 20:30. Si tratta di una sfida importante per entrambe le squadre, che cercano di migliorare la loro posizione in classifica. In questa analisi, analizzeremo le probabili formazioni e il pronostico, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della partita senza sensazionalismi.

Nottingham Forest-Everton è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La diciannovesima giornata della Premier League regala una sfida che già in questo mese – era il sei dicembre – è stata giocata a campi invertiti. E, per il Nottingham, si prospetta una chiusura di 2025 senza tantissima gioia. (AnsaFoto) – Ilveggente.it In poche settimane non è cambiato nulla, o poco a dire la verità. Sicuramente l’Everton non è la squadra che ha vinto tre a zero in casa – da quel momento due sconfitte e un pareggio – ma, dal proprio canto, il Nottingham (che ha fatto sei punti) poi ha perso due partite contro Fulham e Manchester City che non hanno dato quel cambio di passo in classifica che la squadra rossa cerca in questo momento. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

