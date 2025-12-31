Simon Messner ha deciso di ritirarsi | Il giorno che ha cambiato la mia vita non scalerò mai più

Simon Messner, figlio di Reinhold Messner, ha annunciato il suo ritiro dall'alpinismo all'età di 35 anni. Con questa decisione, chiude un capitolo importante della sua vita, indicando che non scalerà più montagne. La sua scelta rappresenta un momento di riflessione e cambiamento, lasciando un'impronta significativa nel panorama dell'alpinismo italiano e internazionale.

Simon Messner, figlio dell'indimenticato Reinhold, ha annunciato il suo ritiro dall'alpinismo a soli 35 anni. Conseguenze di un infortunio sottovalutato in cui ha subito gravi danni anche ai tendini: "Decisione sofferta, impossibile da descrivere". Oggi si sta dedicando anima e corpo alla famiglia e alla sua fattoria: "Il tempo per arrampicare è scomparso del tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

