Donna disperata sulla A18 soccorsa e salvata dalla polizia | il gesto che ha cambiato tutto

Una donna in stato di evidente confusione minacciava gesti autolesionistici sulla A18, creando grande preoccupazione. Grazie a un intervento tempestivo e coordinato della Polizia Stradale di Giardini Naxos, è stato possibile soccorrerla e metterla in sicurezza, cambiando così il corso degli eventi.

Un intervento rapido e coordinato della Polizia Stradale di Giardini Naxos ha permesso di soccorrere una donna in evidente stato confusionale che minacciava gesti autolesionistici all’interno di un’area di servizio dell’autostrada A18 Messina–Catania.L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, nel. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

“Questa donna era, in fondo, meravigliosa, seria, intelligente e piena di talento. Era bellissima e sembrava aver tratto dalla vita tutti i vantaggi del successo. Morì disperata, senza vero amore, alla ricerca dell'assoluto. Ero, in un certo senso, sua sorella, sua ge - facebook.com Vai su Facebook