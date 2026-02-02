Lorenzo Dei Meneghetti narcos chioggiotto arrestato in Colombia | la fuga nel 2023 il blitz e la cattura La vita nella villa con piscina e le auto di lusso

Lorenzo Dei Meneghetti, il narcos di Chioggia, è stato catturato dopo mesi di fuga. La polizia colombiana lo ha preso il 30 gennaio in una villetta isolata a Santa Marta. Era agli arresti domiciliari, ma era riuscito a scappare nel 2023. La sua vita tra auto di lusso e una villa con piscina si è fermata con il blitz delle forze dell’ordine. Ora si trova in manette, mentre le autorità italiane e colombiane continuano a seguire il caso.

CHIOGGIA - Dopo anni di latitanza il narcotrafficante Lorenzo Dei Meneghetti è stato arrestato il 30 gennaio in una villetta isolata a Santa Marta, in Colombia. L'uomo,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Lorenzo Dei Meneghetti, narcos chioggiotto arrestato in Colombia: la fuga nel 2023, il blitz e la cattura. La vita nella villa con piscina e le auto di lusso

