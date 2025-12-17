Inchiesta sulla famiglia invisibile lorenzo e la vita da ‘hikikomori’ La sorella | È morto nel 2023
L'inchiesta svela la storia di Lorenzo Paolieri, un giovane che ha vissuto recluso come hikikomori, fino alla tragica scoperta del suo corpo mummificato nascosto in un baule. La famiglia invisibile e le dinamiche di questa vita isolata emergono mentre si approfondiscono i dettagli di un caso avvolto nel mistero, segnato dalla morte del ragazzo nel 2023.
Firenze, 17 dicembre 2025 – Lorenzo Paolieri, i cui resti ormai mummificati sono stati rinvenuti sabato scorso in un baule nel retro della sua abitazione a Sant’Angelo a Lecore, abbandonò la scuola quando era alle superiori. E si rifugiò nella sua camera da letto, complici anche i suoi problemi alle gambe, leggendo fumetti e giocando ai videogame. "Mai una segnalazione al Comune. Purtroppo una tragedia degli invisibili" Un’inclinazione all’isolamento che trovò terreno fertile in una famiglia dove anche gli altri componenti, a partire dalla mamma, Rita Neri, avevano scelto l’asocialità e le strane abitudini, come quelle di vivere al freddo e senza lampadine, o di uscire soltanto la notte. Lanazione.it
IL CORPO NEL BAULE Lorenzo Paolieri, Morte e Mistero della Famiglia Eremita di Firenze
Inchiesta sulla famiglia invisibile, lorenzo e la vita da ‘hikikomori’. La sorella: “È morto nel 2023” - Paolieri avrebbe scelto un’esistenza senza contatti sociali, chiuso in camera tra libri e videogiochi. lanazione.it
Il mistero di Lorenzo Paolieri trovato morto in un baule a Campi Bisenzio, indagati madre e fratelli - Cadavere trovato morto in baule a Campi Bisenzio: aperta un’inchiesta della Procura, indagati madre e fratelli della vittima, Lorenzo Paolieri ... tag24.it
