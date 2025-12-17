L'inchiesta svela la storia di Lorenzo Paolieri, un giovane che ha vissuto recluso come hikikomori, fino alla tragica scoperta del suo corpo mummificato nascosto in un baule. La famiglia invisibile e le dinamiche di questa vita isolata emergono mentre si approfondiscono i dettagli di un caso avvolto nel mistero, segnato dalla morte del ragazzo nel 2023.

© Lanazione.it - Inchiesta sulla famiglia invisibile, lorenzo e la vita da ‘hikikomori’. La sorella: “È morto nel 2023”

Firenze, 17 dicembre 2025 – Lorenzo Paolieri, i cui resti ormai mummificati sono stati rinvenuti sabato scorso in un baule nel retro della sua abitazione a Sant’Angelo a Lecore, abbandonò la scuola quando era alle superiori. E si rifugiò nella sua camera da letto, complici anche i suoi problemi alle gambe, leggendo fumetti e giocando ai videogame. "Mai una segnalazione al Comune. Purtroppo una tragedia degli invisibili" Un’inclinazione all’isolamento che trovò terreno fertile in una famiglia dove anche gli altri componenti, a partire dalla mamma, Rita Neri, avevano scelto l’asocialità e le strane abitudini, come quelle di vivere al freddo e senza lampadine, o di uscire soltanto la notte. Lanazione.it

IL CORPO NEL BAULE Lorenzo Paolieri, Morte e Mistero della Famiglia Eremita di Firenze

