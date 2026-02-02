L’ordine globale è fallito il discorso integrale di Mario Draghi all’Università di Lovanio

Mario Draghi ha parlato all’Università di Lovanio e ha detto chiaramente che l’ordine globale si sta sgretolando. Secondo l’ex presidente della Bce, l’Europa e il mondo intero devono affrontare crisi che mettono in discussione il sistema internazionale basato su leggi e istituzioni affidabili. Draghi ha sottolineato come questa architettura, creata con l’obiettivo di garantire pace e crescita, stia venendo meno, lasciando il campo a un quadro più incerto e fragile.

Fin dalla sua nascita, l'architettura dell'Ue ha incarnato la convinzione che l'ordine giuridico internazionale fondato sul diritto, sostenuto da istituzioni credibili, favorisca pace e prosperità. Poiché nessuno Stato europeo possedeva la capacità di difendersi da solo, la nostra dottrina di sicurezza è stata plasmata dalla protezione offerta dall'America.

