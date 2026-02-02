Il grandissimo discorso di Mario Draghi sulla necessità politica di un’Europa federale

Questa mattina Mario Draghi ha preso la parola all’Università di Leuven per un discorso dedicato all’Europa. Ha ribadito la sua proposta di un’Europa più unita, con un sistema federale, per affrontare meglio le sfide future. Draghi ha sottolineato l’importanza di superare le divisioni e di lavorare insieme, sia a livello politico che economico. La sua dichiarazione arriva in un momento di grande attenzione sulla direzione che l’Unione Europea deve prendere.

Pubblichiamo il testo integrale del discorso pronunciato da Mario Draghi in occasione della cerimonia di conferimento della laurea honoris causa all’Università di Leuven. Fin dalla sua nascita, l’architettura dell’Unione europea ha incarnato la convinzione che il diritto internazionale, sostenuto da istituzioni credibili, favorisca pace e prosperità. Poiché nessuno Stato europeo conservava da solo la capacità di difendersi, la nostra dottrina di sicurezza si è modellata sulla protezione garantita dagli Stati Uniti. Insieme, e sempre in alleanza con Washington, siamo stati in grado di affrontare ogni minaccia e di assicurare la pace in Europa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il grandissimo discorso di Mario Draghi sulla necessità politica di un’Europa federale Approfondimenti su Mario Draghi Perchè l'europa deve investire sull'AI. La Lezione di Mario Draghi Mario Draghi lancia l’allarme: “Mai così tanti nemici per l’Europa” Mario Draghi, insignito del Premio internazionale Carlo Magno per il suo contributo all’unità europea, ha recentemente espresso preoccupazione riguardo alla crescente presenza di sfide e opposizioni nei confronti dell’Europa. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. L'INTERO discorso di Draghi sull'Europa al Meeting di Rimini 2025 Ultime notizie su Mario Draghi Argomenti discussi: Ricordare, per l’Olocausto e per tutto; Meditazione Di S.B. Card. Pizzaballa: IV Domenica del Tempo Ordinario A; Il Discorso di Mark Carney a Davos: Quando l’ipocrisia occidentale viene smascherata; Un sindacato che sa cambiare e aprirsi alle esperienze vitali. Zelensky l'europeo. Il gran discorso di un leader che vuole una grande EuropaOrmai la storia dell’Unione e quella dell’Ucraina sono una storia unica. Non dovremmo accettare che l’Europa sia soltanto un’insalata di piccole e medie ... huffingtonpost.it Il discorso di Donald Trump al World Economic Forum di Davos 2026Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, atterrato in Svizzera con due ore di ritardo a causa di un piccolo problema elettrico a bordo dell’Air Force One che lo ha costretto a tornare a Washingto ... tpi.it Mario Draghi: "Un’Europa che non può difendere i propri interessi non preserverà a lungo i propri valori" x.com Mario #Draghi presidente della Commissione Ue. A Bruxelles e nelle capitali europee c’è qualcuno che - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.