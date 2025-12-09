Tetto ai contanti alzato a 10.000 euro spunta una tassa sui pagamenti
Il Governo ha approvato un emendamento nella Manovra finanziaria che aumenta il limite dei pagamenti in contanti da 5.000 a 10.000 euro. Contestualmente, si prospetta l’introduzione di una tassa sui pagamenti elettronici, suscitando dibattiti sulla trasparenza fiscale e le modalità di pagamento.
Il Governo ha inserito all’interno della Manovra finanziaria un emendamento che alza di fatto i l tetto massimo dei pagamenti in contanti, portandolo dai 5.000 euro attuali a 10.000 euro. In cambio di questo aumento, l’Esecutivo ha inserito una “flat tax”, un’imposta di bollo fissa per tutte le transazioni tra 5.000 e 10.000 euro, del valore di 500 euro. Si tratta del secondo intervento sui pagamenti in contanti da parte del Governo Meloni, che già nel 2023 aveva portato il tetto da 2.000 a 5.000. Una scelta duramente criticata dall’Ue, che si sta muovendo per elaborare una norma che imponga un limite europeo uniforme. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
