Lo Stato delle Cose | Giletti tra Garlasco e Mondello
Massimo Giletti torna questa sera, lunedì 10 novembre, a presidiare la prima serata di Rai 3 con una nuova puntata de Lo Stato delle Cose, programma di attualità e inchieste della Direzione Approfondimento Rai. Anticipazioni e ospiti del 10 novembre 2025. In apertura di puntata, dopo alcune settimane di assenza, torna Michele Santoro per commentare i principali temi dell’attualità. A seguire, il leader di Alleanza Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni, e il condirettore di Libero, Pietro Senaldi, si confronteranno sulla politica italiana. Si tornerà poi sul delitto di Garlasco, con un approfondimento che vede protagonisti quei magistrati che, nel 2017, chiesero e decisero l’ archiviazione di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
