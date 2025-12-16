I giovani diventano i nuovi ' inquilini' del Foro annonario con la regia dell’associazione musicale Chorus

Il Foro annonario si trasforma in un polo di vivacità culturale grazie alla collaborazione con l’associazione musicale Chorus. I giovani saranno protagonisti di eventi e iniziative, rendendo il luogo un punto di riferimento per creatività e socialità. Un nuovo spazio dedicato all’aggregazione e alla promozione artistica, che mira a coinvolgere e valorizzare le giovani generazioni.

Il Foro annonario si prepara a diventare un nuovo punto di riferimento per la creatività, la cultura e l'aggregazione giovanile. L'Associazione musicale Chorus è stata individuata, tramite bando pubblico, dal Comune di Cesena come soggetto gestore delle attività di animazione e degli eventi.

