Sport turismo e business Un inverno da protagonisti | Riferimento per l’Italia
L'inizio della fiaccola olimpica a Varese segna un momento importante per Lombardia, unendo sport, turismo e business. La regione si conferma come un punto di riferimento per eventi di rilievo internazionale, valorizzando il suo patrimonio e le opportunità economiche. Il sindaco Davide Galimberti sottolinea come questa iniziativa possa contribuire a rafforzare il ruolo della Lombardia nel panorama sportivo e imprenditoriale nazionale.
Inizia a Varese il viaggio della fiamma olimpica in Lombardia. Nella sua corsa la fiaccola illuminerà un territorio votato allo sport, oltre che al business, come racconta il sindaco Davide Galimberti. La città come si sta avvicinando a questo appuntamento? "Con l’assegnazione dei giochi olimpici a Milano-Cortina abbiamo iniziato una serie di valutazioni per massimizzare anche sul nostro territorio - che non è sede olimpica - la presenza dei giochi a pochi chilometri da qui. Un percorso che abbiamo avviato qualche anno fa, grazie all’apertura del nuovo Palaghiaccio che abbiamo voluto realizzare in vista delle Olimpiadi, in modo che fosse già a disposizione nella fase preparatoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Maggi: “Un anno da record per lo sport e il turismo: così lo sport diventa motore di sviluppo per il territorio”
Leggi anche: Entain Italia celebra la quarta edizione del Csr Award, protagonisti di sport e inclusione sociale
Turismo: l'inverno cresce del 4,9%, sono 1,8 milioni le presenze in Valle d'Aosta - 2025 in Valle d'Aosta fa segnare una crescita di arrivi (557 mila 185 in totale) del 2,53% e di presenze (1 milione 820 mila 646) del 4,89%. ansa.it
Turismo, per il Trentino un inverno da record - l'inverno appena passato ha fatto segnare ... rainews.it
Italia tra le mete più scelte dagli stranieri in inverno, le regioni preferite - Italia regina del turismo invernale: superate Francia e Spagna. quifinanza.it
Chiron Pur Sport e Vision Gran Turismo in scala che uniscono design, tecnica e cultura sportiva facebook
Pubblico numeroso ed entusiasta, neve, sport e passione: giornata memorabile per lo Snow Rugby di Tarvisio #Friuli #Udine #Sport #Turismo x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.