Sport turismo e business Un inverno da protagonisti | Riferimento per l’Italia

L'inizio della fiaccola olimpica a Varese segna un momento importante per Lombardia, unendo sport, turismo e business. La regione si conferma come un punto di riferimento per eventi di rilievo internazionale, valorizzando il suo patrimonio e le opportunità economiche. Il sindaco Davide Galimberti sottolinea come questa iniziativa possa contribuire a rafforzare il ruolo della Lombardia nel panorama sportivo e imprenditoriale nazionale.

Chiron Pur Sport e Vision Gran Turismo in scala che uniscono design, tecnica e cultura sportiva facebook

Pubblico numeroso ed entusiasta, neve, sport e passione: giornata memorabile per lo Snow Rugby di Tarvisio #Friuli #Udine #Sport #Turismo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.