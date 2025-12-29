Calciomercato Sampdoria colpo Esposito | accordo con lo Spezia e visite mediche in arrivo

La Sampdoria ha concluso l'accordo con lo Spezia per l'acquisto di Esposito, che effettuerà presto le visite mediche. Si tratta di un intervento strategico volto a rinforzare il centrocampo e migliorare le prestazioni della squadra. La trattativa si inserisce nel quadro delle operazioni di mercato invernali, con l’obiettivo di sostenere la crescita e la competitività della formazione blucerchiata.

Calciomercato Sampdoria: Esposito, affare fatto! Accordo chiuso e visite mediche fissate. Le ultimissime La sessione invernale si apre con decisione in casa Sampdoria, pronta a intervenire sul centrocampo per dare slancio alla risalita in classifica. Il primo rinforzo è ormai ai dettagli: Salvatore Esposito, regista dello Spezia dotato di personalità e qualità, è a un passo.

