Audi ha annunciato l'ingresso nel proprio programma di sviluppo con l'acquisizione del talento britannico Slater, classe 2008. Il giovane pilota correrà in Formula 3 con il team Trident Motorsport e verrà inserito nel Driver Development Programme di Audi, segnando un passo importante nel percorso di crescita del driver e nel rafforzamento della presenza del marchio nel motorsport.

Audi guarda già al futuro. È stato annunciato oggi in occasione del debutto delle nuove monoposto di F1 nei test in pista a Barcellona, il primo pilota dell’Academy dei quattro anelli: il giovane talento britannico Freddie Slater. Il pilota, affermato nelle categorie kart e nelle classi cadette delle monoposto, correrà nel Campionato FIA Formula 3 2026 con il team italiano Trident Motorsport, seguito da vicino dal Driver Development Programme di Audi. Slater ha impressionato a livello internazionale per la sua rapida ascesa: ha conquistato i titoli di F4 UAE e F4 Italiana e ha impressionato nel Campionato Europeo di Formula Regional, ottenendo più vittorie e il titolo di rookie dell’anno fino alla conquista del campionato, dimostrando una maturità e una capacità di gara che lo indicano come futuro concorrente d’élite nelle competizioni internazionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Audi, primo colpo di Binotto: preso nell'Academy il talento Slater

Leggi anche: F1, Binotto punta in alto con l’Audi: messaggio perentorio a tutto il paddock

Leggi anche: F1, Binotto fa chiarezza: l’ex Ferrari svela le ambizioni di Audi

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Sai tutto su Hulkenberg e Bortoleto? Il 'ripasso' sui piloti Audi aspettando la presentazione; Audi Revolut F1 Team: svelata la R26 per il mondiale 2026; Tragico scontro frontale, papà Sauro muore sul colpo; Agenti travolti sull’A25, il poliziotto-sindaco: Noi, vivi per miracolo.

Audi, primo colpo di Binotto: preso nell'Academy il talento SlaterIl britannico classe 2008 correrà in Formula 3 con il team italiano Trident Motorsport e verrà seguito dal Driver Development Programme di Audi ... msn.com

Audi guarda lontano: preso il baby fenomeno Slater per l’AcademyIl talento inglese è il primo ingaggio della nuova scuola di giovani piloti della casa degli Anelli; un chiaro messaggio ai team rivali ... formulapassion.it

Audi Revolut F1 Team ha annunciato che il talento britannico emergente Freddie Slater sarà il primo membro ufficiale del suo Driver Development Programme appena lanciato. Freddie Slater, pilota del programma di sviluppo Audi: " È un onore incredibile ess x.com

La nuova Audi Italia A6 e-hybrid cambia nel design, nella tecnologia e soprattutto nell’efficienza. E nel nuovo Com’è & Come Va la analizziamo capitolo per capitolo, partendo proprio dall’esterno. In questo primo video entriamo nel design della A6 MY2025: u facebook