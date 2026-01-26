Audi primo colpo di Binotto | preso nell' Academy il talento Slater

Audi ha annunciato l'ingresso nel proprio programma di sviluppo con l'acquisizione del talento britannico Slater, classe 2008. Il giovane pilota correrà in Formula 3 con il team Trident Motorsport e verrà inserito nel Driver Development Programme di Audi, segnando un passo importante nel percorso di crescita del driver e nel rafforzamento della presenza del marchio nel motorsport.

Audi guarda già al futuro. È stato annunciato oggi in occasione del debutto delle nuove monoposto di F1 nei test in pista a Barcellona, il primo pilota dell’Academy dei quattro anelli: il giovane talento britannico Freddie Slater. Il pilota, affermato nelle categorie kart e nelle classi cadette delle monoposto, correrà nel Campionato FIA Formula 3 2026 con il team italiano Trident Motorsport, seguito da vicino dal Driver Development Programme di Audi. Slater ha impressionato a livello internazionale per la sua rapida ascesa: ha conquistato i titoli di F4 UAE e F4 Italiana e ha impressionato nel Campionato Europeo di Formula Regional, ottenendo più vittorie e il titolo di rookie dell’anno fino alla conquista del campionato, dimostrando una maturità e una capacità di gara che lo indicano come futuro concorrente d’élite nelle competizioni internazionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

