Rompono il naso a pugni a un 16enne nei bagni della stazione di Chiavenna per rapinarlo | arrestati 6 giovani

Sei giovani tra i 14 e i 19 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Chiavenna, in provincia di Sondrio, con l’accusa di aver commesso quattro rapine ai danni di un adolescente nei bagni della stazione. Gli episodi si sono verificati tra ottobre e novembre e hanno portato all’identificazione e all’arresto dei responsabili, ritenuti responsabili di atti violenti e criminali.

I carabinieri hanno arrestato 6 giovani, tra 14 e 19 anni d'età, per quattro rapine commesse tra ottobre e novembre a Chiavenna (Sondrio).🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

