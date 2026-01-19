Rompono il naso a pugni a un 16enne nei bagni della stazione di Chiavenna per rapinarlo | arrestati 6 giovani

Sei giovani tra i 14 e i 19 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Chiavenna, in provincia di Sondrio, con l’accusa di aver commesso quattro rapine ai danni di un adolescente nei bagni della stazione. Gli episodi si sono verificati tra ottobre e novembre e hanno portato all’identificazione e all’arresto dei responsabili, ritenuti responsabili di atti violenti e criminali.

I carabinieri hanno arrestato 6 giovani, tra 14 e 19 anni d'età, per quattro rapine commesse tra ottobre e novembre a Chiavenna (Sondrio).🔗 Leggi su Fanpage.it Coppia di fidanzati beccati a spacciare nei pressi della stazione: arrestati

Due giovani di Trecastagni, di 22 e 27 anni, sono stati arrestati dalla polizia mentre spacgevano droga vicino alla stazione centrale. L'operazione ha portato all'identificazione e al fermo dei due fidanzati, che ora sono sotto custodia. L'intervento si inserisce nei controlli mirati a contrastare i fenomeni di illegalità in aree pubbliche. Leggi anche: Pugni e calci in faccia per rubare un monopattino, arrestati due giovani

