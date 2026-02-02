Questa mattina si sono svolti i quarti di finale della corsa a punti maschile agli Europei di ciclismo su pista. Vece è stato eliminato, mentre Paternoster continua a sperare in una medaglia. La giornata si chiude con la premiazione, mentre gli appassionati seguono in diretta gli sviluppi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.49 È il momento della premiazione della corsa a punti maschile. 17.47 Grabosch lancia la volata dalla testa. Lysenko ha però una marcia in più, passa all’esterno ed avanza in semifinale. 17.45 Inizia l’ultimo quarto di finale tra Lysenko e Grabosch, con la russa avanti 1-0. 17.43 Friedrich prende la testa, van de Wouw lancia la volata da seconda posizione. La tedesca resiste e vince la volata, eliminando la campionessa del mondo. 17.42 Iniziato il secondo sprint tra Friedrich e van de Woue, con la tedesca avanti 1-0. 17.40 Capewell lancia la volata a metà del secondo giro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Vece eliminata ai quarti, Paternoster sogna la medaglia

Approfondimenti su Europei 2026

Questa sera i campionati europei di ciclismo su pista continuano con le gare in diretta.

Questa mattina ai Campionati Europei di ciclismo su pista, la gara è iniziata con sorprese.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ciclismo: Italia trionfa agli Europei con oro e argento!

Ultime notizie su Europei 2026

Argomenti discussi: LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: bronzo storico per l’Italia nella team sprint maschile! Quinti Baima e Boscaro; Europei ciclismo su pista 2026 oggi: orari lunedì 2 febbraio, tv, streaming, italiani in gara; Konya | Giorno 1 in Diretta Streaming | DAZN IT; Europei ciclismo su pista 2026 oggi in tv: orari 1° febbraio, streaming, italiani in gara.

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: fasi decisive della corsa a puntiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.19 Si muove un gruppetto con Thomas, de Buyst, Sierra, Haugsted, Dobbins, Heijnen ed un altro paio di ... oasport.it

Europei ciclismo su pista 2026 oggi: orari lunedì 2 febbraio, tv, streaming, italiani in garaI Campionati Europei di ciclismo su pista 2026 si preparano a vivere la seconda giornata di gare. La rassegna continentale è iniziata ieri a Konya, in ... oasport.it

L’Italia apre gli Europei di ciclismo su pista con uno storico bronzo nella team sprint maschile! A Konya, Turchia, Matteo Bianchi, Mattia Predomo e Stefano Minuta salgono sul podio battendo nella finale per il terzo posto la Repubblica Ceca! https://bi - facebook.com facebook

L’Italia apre gli Europei di ciclismo su pista con un bronzo nella team sprint maschile! In Turchia, Matteo Bianchi, Mattia Predomo e Stefano Minuta salgono sul podio battendo nella finale per il terzo posto la Repubblica Ceca! bit.ly/49S4rqT @Federci x.com