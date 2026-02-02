LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Teutenberg vince la corsa a punti eliminata Vece

Questa sera i campionati europei di ciclismo su pista continuano con le gare in diretta. Tra le sorprese, Teutenberg si impone nella corsa a punti, mentre Vece viene eliminata. Ora si sta disputando il secondo sprint tra Friedrich e van de Woue, con la tedesca che guida 1-0. La competizione si fa sempre più intensa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.42 Iniziato il secondo sprint tra Friedrich e van de Woue, con la tedesca avanti 1-0. 17.40 Capewell lancia la volata a metà del secondo giro. Vece resta agganciata alla sua ruota, ma non trova mai la forza per affiancare e passare la britannica, la quale avanza in semifinale. 17.39 Partite. 17.38 In pista Vece e Capewell. Nel primo sprint la britannica è passata in testa nel secondo giro, lanciando dalla testa la volata e vincendo senza concedere chance all’azzurra 17.37 Finucane inizia la progressione nel secondo giro e domina anche il secondo sprint. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina ai Campionati Europei di ciclismo su pista, la gara è iniziata con sorprese.

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: fasi decisive della corsa a puntiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.19 Si muove un gruppetto con Thomas, de Buyst, Sierra, Haugsted, Dobbins, Heijnen ed un altro paio di ... oasport.it

Europei ciclismo su pista 2026 oggi: orari lunedì 2 febbraio, tv, streaming, italiani in garaI Campionati Europei di ciclismo su pista 2026 si preparano a vivere la seconda giornata di gare. La rassegna continentale è iniziata ieri a Konya, in ... oasport.it

L’Italia apre gli Europei di ciclismo su pista con uno storico bronzo nella team sprint maschile! A Konya, Turchia, Matteo Bianchi, Mattia Predomo e Stefano Minuta salgono sul podio battendo nella finale per il terzo posto la Repubblica Ceca! https://bi - facebook.com facebook

