LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | fasi decisive della corsa a punti

Alle ore 17.21, durante la corsa a punti agli Europei di ciclismo su pista, Heijnen ha deciso di attaccare. Corre da solo, all’attacco, e ha già guadagnato tre quarti di giro sugli inseguitori. La gara si sta facendo interessante, con i ciclisti pronti a reagire e a recuperare terreno. La tensione cresce mentre gli atleti si sfidano per la vittoria nelle fasi decisive della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.21 All'attacco Heijnen che ha guadagnato tre quarti di giro. Wiggins si mette alla sua ruota, ma il britannico si era staccato dal gruppo. 17.21 La classifica vede Thomas e Teutenberg in testa con 81 punti davanti ad Haugsted (73), Wiggins (72), de Buyst e Sierra (66), Heijnen (62) e Dobbins (51) 17.20 Haugsted vince il dodicesimo sprint davanti a Teutenberg, Sierra e de Buyst. I nove in caccia guadagnano anche il giro 17.19 Si muove un gruppetto con Thomas, de Buyst, Sierra, Haugsted, Dobbins, Heijnen ed un altro paio di corridori. Rimane fuori Wiggins.

