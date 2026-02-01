LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | la Germania smorza l’entusiasmo del quartetto femminile! Azzurri da medaglia nella velocità a squadre!

La Germania ha vinto la prova di velocità a squadre ai Campionati Europei di Ciclismo su pista, fermando il tempo in 4:06. La squadra tedesca ha preso il comando fin dall’inizio, mentre l’Italia, che sperava in una medaglia, si è dovuta accontentare di un piazzamento meno brillante. La gara è stata combattuta fino all’ultimo giro, ma alla fine sono stati i tedeschi a festeggiare, lasciando gli azzurri con qualche rammarico.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:51 Prima posizione per la Germania, che taglia il traguardo in 4:06.509. Poco più di 8 decimi di ritardo per il quartetto delle italiane. Le azzurre lotteranno per le medaglie. 13:49 Tedesche al comando a metà gara con quasi 2 secondi di margine sulle azzurre. 13:46 Ultimo quartetto in gara quello della Germania (Kroger, Klein, Sussemlich, Brausse). 13:44 4:14.648 e quarta posizione per il Belgio, che strappa la qualificazione. 13:42 Dopo 2000 metri le belghe sono quarte a poco meno di due secondi dall'Italia. 13:39 Settima posizione e qualificazione compromessa per la Polonia.

