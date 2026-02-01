LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | è il momento delle qualificazioni per la velocità a squadre

Questa mattina si sono aperte le qualificazioni per il team sprint femminile ai Campionati Europei di ciclismo su pista 2026. Le atlete sono pronte a scendere in pista dopo una breve pausa e a cercare di conquistare un buon piazzamento per la fase finale. La competizione è molto attesa e tra poche ore si saprà quali squadre avranno accesso alla finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:24 Piccola pausa prima dell'avvio delle qualificazioni del team sprint femminile. Si partirà alle 11.30 e l'Italia sarà in pista dopo Lituania, Francia e Serbia. 11:20 Il tedesco Tim Torn Teutenberg si aggiudica la seconda batteria superando nell'ordine il padrone di casa Ramazan Yilmaz, il russo Kyril Hutsko ed il greco Nikolaos Manthos. 11:13 Spazio ora alla seconda batteria con Krenek (CZE), Yilmaz (TUR), Manthos (GRE), Tidball (GBR), Lasser (AUT), Grondin (FRA), Hutsko (AIN), Dorenbos (NED), Teutenberg (GER), Hajduch (SLO), Kornilovs (LAT), Banaszek (POL) e Mora (ESP).

