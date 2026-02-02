LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Paternoster ai piedi del podio Bianchi e del Medico sognano la medaglia

Inizia la seconda giornata di gare agli Europei di ciclismo su pista. Matteo Bianchi si qualifica in quarta posizione e si prepara a gareggiare per una medaglia. La competizione entra nel vivo, e gli italiani sperano di salire sul podio dopo il risultato di Paternoster, che si è fermato ai piedi del podio. La tensione cresce mentre i ciclisti si avvicinano alla fase decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30 È il momento del secondo italiano. Matteo Bianchi ha chiuso le qualificazioni in quarta posizione con il tempo di 58.490 18.29 Prima posizione per il tedesco che chiude in 59.223 e si porta in testa a questa finale 18.29 Dopo metà gara il tedesco ha un ritardo di 0.223. 18.28 Partito Maximilian Dörnbach, che questa mattina ha chiuso quinto in 58.682. 18.27 Secondo! Del Medico chiude in 59.984 a 57 millesimi di secondo da Zaitsau. L’italiano ha faticato nel primo giro e mezzo a trovare il giusto ritmo con il proprio rapportone, che gli ha poi permesso di guadagnare molto nella parte finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si sono svolti i quarti di finale della corsa a punti maschile agli Europei di ciclismo su pista.

Questa mattina, nel primo giorno di gare ai Campionati Europei di ciclismo su pista, Bianchi e Del Medico sono scesi in pista per il km da fermo.

Ciclismo: Italia trionfa agli Europei con oro e argento!

