LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Bianchi e Del Medico in gara nel km da fermo

Questa mattina, nel primo giorno di gare ai Campionati Europei di ciclismo su pista, Bianchi e Del Medico sono scesi in pista per il km da fermo. La gara si è accesa subito, con il britannico Joseph Truman che ha preso il comando con un tempo di 57 secondi. I due italiani cercano di tenere il passo, pronti a dare il massimo per portare a casa una buona posizione. La competizione è già molto emozionante e i primi risultati sono promettenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:12 Balza al comando il britannico Joseph Truman grazie al tempo di 57.996. Terzo invece il belga Renzo Raes con 1:01.188. 12:10 Fanno meglio il bielorusso Aliaksandr Hlova e l'irlandese Maximillian Fitzgerald, che chiudono rispettivamente in 1:00.267 ed 1:01.804. 12:08 Il primo riferimento è fissato dall'ucraino Vladyslav Holiak in 1:01.963. QUALIFICAZIONI CHILOMETRO DA FERMO 12:04 Programma che prosegue con le qualificazioni del chilometro da fermo maschile. 12:01 Britanniche le migliori con Finucane e Capewell prima e seconda rispettivamente con i tempi di 9.

