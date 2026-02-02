LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | è il momento del primo turno degli inseguimento a squadre

Inizia il primo turno dell’inseguimento a squadre agli Europei di ciclismo su pista del 2026. La gara è in corso e vede in pista prima il Belgio e poi la Svizzera. Dopo di loro, toccherà all’Italia e alla Gran Bretagna. Seguiamo da vicino questa fase della competizione, con le squadre che spingono al massimo per ottenere un buon risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:23 In pista Belgio e Svizzera, poi sarà la volta di Italia e Gran Bretagna. 13:21 L'Irlanda (Jeffers, Mangan, Creighton, Wong) chiude i 4000 metri in 4:20.538 superando nettamente l'Olanda (ven der Peet, Bredewold, van Roojen, van der Molen). Per le orange tempo di 4:24.010. PRIMO TURNO INSEGUIMENTO A SQUADRE FEMMINILE 13:14 Rientra tutto nella norma. L'ultima sfida della velocità individuale femminile va alla belga Nicky Degrendele, che supera di appena 4 millesimi la polacca Urszula Los. 13:11 Attendiamo l'evolversi di queste problematiche, stava per iniziare il primo turno dell'inseguimento a squadre femminile.

