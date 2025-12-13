Morta a 39 anni al pronto soccorso del Policlinico | una dottoressa indagata per omicidio colposo

Una dottoressa del pronto soccorso del Policlinico di Bari è indagata per omicidio colposo in relazione alla morte di una paziente di 39 anni avvenuta il 7 dicembre scorso. L'inchiesta della Procura barese mira a chiarire le circostanze del decesso avvenuto all’interno della struttura ospedaliera.

Una dottoressa del pronto soccorso del Policlinico di Bari è indagata per omicidio colposo nell’ambito di un’inchiesta aperta dalla Procura barese sulla morte di una paziente di 39 anni, deceduta il 7 dicembre scorso all’interno della struttura ospedaliera.Il fascicolo è stato aperto per. Baritoday.it Donna di 39 anni muore al pronto soccorso, indaga la Procura - La donna era arrivata in preda a forti dolori addominali, poi il decesso. rainews.it

Bari, si sente male e va al pronto soccorso: 39enne muore dopo sei ore di attesa - Era arrivata in ospedale in ambulanza nel primo pomeriggio a causa di dolori al torace ... msn.com

Benedetta Castagnari morta a 39 anni: fatale un malore nella sua abitazione - facebook.com facebook

#Salvini a #PortaAPorta: “Non abbiamo nessuna intenzione di mettere in difficoltà un governo che è un orgoglio per l’Italia ed è una garanzia per famiglie e imprese. Semplicemente chiediamo prudenza. Sono quasi quattro anni di guerra, ci sono mille morti x.com

© Baritoday.it - Morta a 39 anni al pronto soccorso del Policlinico: una dottoressa indagata per omicidio colposo

FRONTALE TRA 2 AUTO: MUORE UNA DONNA DI 39 ANNI, DUE FERITI UNO GRAVE | 23/04/2024

Video FRONTALE TRA 2 AUTO: MUORE UNA DONNA DI 39 ANNI, DUE FERITI UNO GRAVE | 23/04/2024 Video FRONTALE TRA 2 AUTO: MUORE UNA DONNA DI 39 ANNI, DUE FERITI UNO GRAVE | 23/04/2024