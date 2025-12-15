Paura sulla complanare | auto finisce ribaltata nella scarpata due donne ferite

Nella serata di lunedì 15 dicembre, sulla complanare della strada statale 7 tra Brindisi e Taranto, un'auto si è ribaltata in una scarpata. L'incidente ha coinvolto due donne, rimaste ferite e trasportate al pronto soccorso. La dinamica dell'incidente ha generato preoccupazione tra i presenti, ma fortunatamente nessuno sembra essere in pericolo di vita.

BRINDISI - Un'auto ribaltata nelle campagne, due donne finiscono al Pronto soccorso. Si è temuto il peggio nella serata di oggi, lunedì 15 dicembre, sulla complanare della strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto dove una Seat Ibiza è finita fuori strada ribaltandosi in una scarpata.

