La lite finisce a bottigliate | 23enne ferito al viso

Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 gennaio, in via Gramsci, si è verificata una lite tra due giovani. Un ragazzo di 23 anni ha chiamato i soccorsi dopo essere stato colpito in viso con una bottiglia. L’aggressore si è subito allontanato, lasciando il ferito in condizioni da valutare. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire i motivi dell’incidente.

Lite con aggressione in via Gramsci nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 gennaio.Un ragazzo di 23 anni che ha chiamato i soccorsi verso le 2,45 del mattino ha dichiarato di aver ricevuto una bottigliata in viso in seguito a una lite con un altro giovane, poi allontanatosi. Il 23enne ha riportato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Lite finita a bottigliate. Caccia al giovane che ha ferito un tunisino Leggi anche: Notte movimentata in centro: lite finisce a bottigliate in testa Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Lite fuori dal pub: giovane ferito alla testa con una bottiglia. La lite finisce a bottigliate: 23enne ferito al viso - Un ragazzo di 23 anni che ha chiamato i soccorsi verso le 2,45 del mattino ha dichiarato di aver ricevuto una bottigliata in viso in seguito a una lite con un altro giovane, poi allontanatosi. genovatoday.it LITE TRA DUE RAGAZZE FINISCE NEL SANGUE: UNA IN PROGNOSI RISERVATA. ACCOLTELLAMENTO NELLA STAZIONE DI FORMIA QUESTA NOTTE. Una ragazza è stata accoltellata nella stazione ferroviaria di Formia al termine di una lite con un’altra - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.