Ninni Bruschetta, attore siciliano conosciuto per il suo ruolo in Boris, interpreterà Matteo Messina Denaro in una fiction Rai in arrivo il 3 e 4 febbraio. Bruschetta dice di aver capito fin dall’inizio che i personaggi non si giudicano, ma questa volta la cosa gli ha pesato di più. L’attore, che si è sempre distinto per le sue interpretazioni intense, si prepara a mettere in scena uno dei boss mafiosi più noti e pericolosi d’Italia. La fiction promette di essere un ritratto forte e diretto di un mondo che Brusche

L'attore siciliano, celebre per aver interpretato il personaggio di Duccio Patanè in Boris, sarà il boss mafioso Matteo Messina Denaro nella fiction Rai in onda il 3 e 4 febbraio "Da attore so che i personaggi non si giudicano, ma stavolta è stato diverso". Ninni Bruschetta nel corso di un'intervista concessa a La Repubblica ha raccontato così l'esperienza di interpretare Matteo Messina Denaro nella fiction L'Invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro, prodotta da Pietro Valsecchi e diretta da Michele Soavi, in onda su Rai 1 il 3 e 4 febbraio prossimi. Un ruolo che l'attore e scrittore messinese, che conta oltre 130 titoli tra teatro, cinema e televisione, ha definito una delle sfide più complesse della sua carriera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L'invisibile, Ninni Bruschetta: “Matteo Messina Denaro? Come i nazisti di Schindler’s List"

In questa serie Rai viene raccontata la lunga latitanza di Matteo Messina Denaro, il boss

In occasione del terzo anniversario dell’arresto di Matteo Messina Denaro, il 16 gennaio 2023, Rai 1 presenta una miniserie in due puntate intitolata “L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro”.

