In occasione del terzo anniversario dell’arresto di Matteo Messina Denaro, il 16 gennaio 2023, Rai 1 presenta una miniserie in due puntate intitolata “L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro”. La produzione, diretta da Michele Soavi, vede protagonisti Lino Guanciale e Ninni Bruschetta nei ruoli principali, offrendo uno sguardo dettagliato sugli eventi legati alla figura del noto criminale siciliano.

R oma, 15 gen. (askanews) – In occasione del terzo anniversario dell’arresto di Matteo Messina Denaro – il 16 gennaio del 2023 – ecco le prime immagini della nuova miniserie prossimamente in onda su Rai 1 “L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro”, diretta da Michele Soavi. A interpretarla Lino Guanciale nei panni del Colonnello responsabile della cattura; Levante – al secolo Claudia Lagona – che interpreta sua moglie; Leo Gassmann, nel ruolo di un esperto della squadra investigativa. È affidato a Ninni Bruschetta, invece, il ruolo di Messina Denaro. Leggi anche › Elio Germano mafioso al cinema, sarà Matteo Messina Denaro La fiction sulla cattura di Matteo Messina Denaro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una fiction in due puntate con Lino Guanciale e Ninni Bruschetta nei panni di Matteo Messina Denaro

Leggi anche: Lino Guanciale rimette i panni de "Il commissario Ricciardi 3": al via su Rai 1 con 4 nuovi casi. La trama, il cast, le anticipazioni

Leggi anche: Al Teatro della Quattordicesima di Milano “A mirror” con Ninni Bruschetta e Greg

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La Preside con Luisa Ranieri è già su RaiPlay con le prime due puntate in esclusiva; La Preside con Luisa Ranieri: quando inizia, quante puntate sono e cosa cambia per Affari Tuoi; Lino Banfi al BSMT racconta la fame, la furbizia e l’ultima sfida della sua vita: «Novant’anni? Non mi fanno paura»; Don Matteo 15, Raul Bova torna in tv e sceglie Diletta Leotta: anticipazioni, cast e quando inizia.

L’Invisibile diventa invisibile anche su Rai 1. La fiction con Lino Guanciale è stata inspiegabilmente rinviata a data da destinarsi e non c’è traccia nemmeno su RaiPlay, dove è stata annunciata l’uscita per il 13 e 14 gennaio. La miniserie in due puntate, sulla - facebook.com facebook