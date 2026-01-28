L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro arriva la fiction con Lino Guanciale e Leo Gassmann

Questa sera su Rai 1 va in onda la nuova fiction “L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro”. La serie racconta le vicende legate alla cattura del boss mafioso, con Lino Guanciale nel ruolo principale. Accanto a lui, Leo Gassmann e Levante interpretano personaggi che ricostruiscono quegli anni difficili. La fiction arriva in un momento in cui l’attenzione sulla lotta alla criminalità organizzata è ancora alta.

Arriva su Rai 1 la fiction "L'Invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro" con Lino Guanciale, Levante e Leo Gassmann. La fiction ripercorre i mesi che hanno anticipato l'arresto di Matteo Messina Denaro, il boss fantasma di Cosa nostra, latitante per quasi trent'anni grazie a una fitta rete di complici, che è stato arrestato mentre si trovava alla clinica "La Maddalena" di Palermo. A due settimane dall'anniversario - il 16 gennaio del 2023 - arriva su Rai 1 il 3 e il 4 febbraio "L'Invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro", diretta da Michele Soavi. A interpretarla, un cast d'eccezione: Lino Guanciale nei panni del Colonnello responsabile della cattura; Levante - al secolo Claudia Lagona - sua moglie Maria; Leo Gassmann, nel ruolo di un esperto della squadra investigativa. 🔗 Leggi su 2anews.it

