Questa sera su Rai 1 va in onda la nuova fiction “L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro”. La serie racconta le vicende legate alla cattura del boss mafioso, con Lino Guanciale nel ruolo principale. Accanto a lui, Leo Gassmann e Levante interpretano personaggi che ricostruiscono quegli anni difficili. La fiction arriva in un momento in cui l’attenzione sulla lotta alla criminalità organizzata è ancora alta.

Arriva su Rai 1 la fiction "L'Invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro" con Lino Guanciale, Levante e Leo Gassmann. La fiction ripercorre i mesi che hanno anticipato l'arresto di Matteo Messina Denaro, il boss fantasma di Cosa nostra, latitante per quasi trent'anni grazie a una fitta rete di complici, che è stato arrestato mentre si trovava alla clinica "La Maddalena" di Palermo. A due settimane dall'anniversario - il 16 gennaio del 2023 - arriva su Rai 1 il 3 e il 4 febbraio "L'Invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro", diretta da Michele Soavi. A interpretarla, un cast d'eccezione: Lino Guanciale nei panni del Colonnello responsabile della cattura; Levante - al secolo Claudia Lagona - sua moglie Maria; Leo Gassmann, nel ruolo di un esperto della squadra investigativa. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - “L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro”, arriva la fiction con Lino Guanciale e Leo Gassmann

Approfondimenti su Matteo Messina Denaro

In occasione del terzo anniversario dell’arresto di Matteo Messina Denaro, viene presentata la miniserie

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Matteo Messina Denaro

Argomenti discussi: 'L'Invisibile. La cattura di Matteo Messina Denaro'. Con Lino Guanciale il 3-4 febbraio; La cattura di Messina Denaro, la serie con Lino Guanciale: È stata più di un’impresa eroica; L'invisibile - Conferenza stampa; L’Invisibile: la miniserie Rai1 sulla cattura di Messina Denaro.

Lino Guanciale, L’invisibile (finalmente) va in onda su Rai 1: nuova data e prime anticipazioniDopo il rinvio imprevisto, la serie Tv sulla cattura del boss Matteo Messina Denaro ha una data ufficiale: ecco la data d’inizio su Rai 1 e le prime anticipazioni. libero.it

La serie sulla cattura di Messina Denaro in onda su Ra1: quando vedere L'invisibileUna pagina della storia del nostro Paese, l'arresto dell'ultimo padrino, latitante da 30 anni. Una storia che racconta come quegli eroi nell'ombra catturarono il boss ... balarm.it

La fiction su Messina Denaro: “Volevamo girare a Trapani, ma ci hanno fatto capire che non si poteva” Nel presentare L’invisibile, la serie Rai ispirata alla cattura di Matteo Messina Denaro, gli attori Levante e Lino Guanciale hanno svelato un retroscena sig - facebook.com facebook