Cos’è il solstizio d’inverno Perché il giorno più corto dell’anno segna il ritorno della luce

Il solstizio d’inverno segna un momento chiave dell’anno astronomico. Si tratta del giorno in cui, nell’emisfero boreale, il Sole raggiunge la sua posizione più bassa nel cielo e il numero di ore di luce è il più basso dell’anno. Rappresenta anche un momento di svolta e cambiamento. Dal solstizio d’inverno in avanti le giornate iniziano lentamente ad allungarsi. Un evento naturale che, oltre a spiegare il funzionamento delle stagioni, ha avuto per millenni un forte valore simbolico e culturale. Che cos’è il solstizio d’inverno. Il solstizio d’inverno si verifica tra il 21 e il 22 dicembre: nel 2025 cadrà domenica 21 dicembre alle 16. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

