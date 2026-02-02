Durante la puntata di 'Sky Calcio Club', Paolo Di Canio ha commentato la situazione delle squadre milanesi. L’ex calciatore ha detto che nessuno ha più paura di giocare a San Siro contro il Milan, sottolineando il momento positivo della squadra di Pioli. La sua analisi si concentra anche sull’Inter, con cui il Milan sta vivendo un periodo di crescita.

La giornata di ieri di Serie A ha visto l'Inter trionfare per 2-0 sul campo della Cremonese al termine di una prova convincente. La squadra di Chivu si è portata momentaneamente a +8 sui rossoneri, in attesa di Bologna-Milan, in programma domani sera alle 20:45 al Dall'Ara. L'argomento è stato trattato a Sky Calcio Club da Paolo Di Canio, ex calciatore di Serie A e Premier League che ha vestito la maglia rossonera tra il 1994 e il 1996. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. Le parole di Paolo Di Canio sullo stato di forma attuale di Milan e Inter: "Il Milan non è una squadra dominante, nessuno ha più paura di giocare a San Siro contro i rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - L’intervento di Di Canio: “Nessuno ha più paura di giocare a San Siro contro il Milan”

Niclas Fullkrug ha parlato oggi in conferenza stampa, condividendo le sue impressioni sull'esordio a San Siro con la maglia del Milan.

Lecce si prepara a sfidare il Milan a San Siro, con l'obiettivo di riproporre la prestazione offerta contro l'Inter.

Potrebbe essere chiusa anche la Curva Nord di San Siro per una o più partite. Il responsabile è già stato individuato e si tratterebbe di un “cane sciolto”, in realtà non appartenente alla Curva Nord. Secondo la ricostruzione, un secondo petardo gli sarebbe e - facebook.com facebook

