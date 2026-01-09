Fullkrug dopo l’esordio a San Siro | C’è un’aura magica nel giocare col Milan

Niclas Fullkrug ha parlato oggi in conferenza stampa, condividendo le sue impressioni sull’esordio a San Siro con la maglia del Milan. Il calciatore tedesco ha descritto l’atmosfera del stadio e l’esperienza di indossare la maglia rossonera, sottolineando l’importanza di questa nuova sfida per la sua carriera. Le sue parole riflettono entusiasmo e rispetto per il club e il suo nuovo ambiente.

Nella giornata di oggi Niclas Fullkrug si è presentato in conferenza stampa. Ecco le sue parole sull'esordio a San Siro con la maglia del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

