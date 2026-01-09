Fullkrug dopo l’esordio a San Siro | C’è un’aura magica nel giocare col Milan
Niclas Fullkrug ha parlato oggi in conferenza stampa, condividendo le sue impressioni sull’esordio a San Siro con la maglia del Milan. Il calciatore tedesco ha descritto l’atmosfera del stadio e l’esperienza di indossare la maglia rossonera, sottolineando l’importanza di questa nuova sfida per la sua carriera. Le sue parole riflettono entusiasmo e rispetto per il club e il suo nuovo ambiente.
Nella giornata di oggi Niclas Fullkrug si è presentato in conferenza stampa. Ecco le sue parole sull'esordio a San Siro con la maglia del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan, 70mila per la prima a San Siro di Füllkrug
Leggi anche: Pazzo Milan, è 2-2 a San Siro col Pisa: Athekame salva tutto nel recupero
Fullkrug dopo l'esordio a San Siro: "Sono orgoglioso, anche se avrei preferito festeggiarlo con i tre punti" - Nel match contro il Genoa, Niclas Fullkrug ha fatto il suo esordio a San Siro con la maglia del Milan. milannews.it
Fullkrug: "Ho trovato un gruppo sano, unito, energia a livelli altissimi" - A breve, dalla sala stampa di Casa Milan, prenderà parola in conferenza Niclas Fullkrug. milannews.it
Milan, Fullkrug si presenta: «Ho trovato un gruppo pieno di energia. Perché la maglia numero 9? È sinonimo di gol» - È il pensiero di Fullkrug, il nuovo attaccante del Milan durante la conferenza di presentazione. msn.com
No, non lo farò". La risposta di Niclas Fullkrug è arrivata dopo una domanda che ha divertito tutta la sala stampa. Il nuovo centravanti del Milan, durante la sua prima conferenza in rossonero, si è trovato di fronte a una proposta insolita lanciata dal giornalista C - facebook.com facebook
Fullkrug è carichissimo: "Mi ha quasi spaventato l'energia dopo Cagliari-Milan" x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.