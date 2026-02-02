L’Inter allunga al vertice della Serie A mentre il Lione mantiene la serie di vittorie

L’Inter si prende la vetta della Serie A dopo la vittoria contro il suo rivale diretto. La squadra di Inzaghi ha dimostrato di essere in forma e adesso guida la classifica, sfruttando al massimo un momento positivo. Nel frattempo, il Lione continua a vincere in Francia, mantenendo il ritmo delle ultime settimane. La lotta ai vertici dei rispettivi campionati si fa sempre più accesa.

Serie A. L'Inter ha portato a otto punti il suo vantaggio in testa alla Serie A vincendo domenica per 2-0 sulla Cremonese in difficoltà. Lautaro Martinez e Piotr Zielinski hanno trovato la rete nei primi 31 minuti regalando agli uomini di Cristian Chivu i tre punti allo Stadio Giovanni Zini. La partita però è stata rovinata quando l'azione è stata interrotta dopo che il portiere della Cremonese Emil Audero è stato colpito da un petardo lanciato dal pubblico. Audero ha potuto continuare per il resto della partita, nonostante abbia riportato un taglio alla gamba destra.

La Serie A prosegue con i risultati delle ultime giornate, che hanno modificato la classifica di vertice.

L'Inter trionfa sulla Cremonese e allunga il vantaggio sul NapoliCon un gol di Lautaro e uno di Zielinski, l'Inter conquista una vittoria contro la Cremonese e si prepara intensamente per la prossima sfida contro il Milan. notizie.it

L'Inter passa a Cremona grazie alle reti Martinez e ZielinskiL'Inter vince 0-2 sul campo della Cremonese e allunga ancora in vetta alla classifica, tornando a +9 punti sul Napoli che ieri al Maradona ha vinto di misura contro la Fiorentina e +8 sul Milan, che p ... latinaoggi.eu

L'Inter vince 2-0 in casa della Cremonese ed allunga a +8 sul Milan. Decisive le reti di Lautaro e Zielinski nel primo tempo. Frattesi titolare #ANSA x.com

