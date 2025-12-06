Inter Como è molto più di un semplice derby lombardo | nerazzurri e lariani pronti a darsi battaglia in una sfida al vertice della Serie A

Inter News 24 Inter Como è in programma questa sera alle 18:00. Nerazzurri e lariani sono pronti a darsi battaglia in una sfida al vertice del campionato italiano. La storia dice che il Como non batte l’Inter da 40 anni (l’ultima vittoria risale al 15 dicembre 1985, con il gol di Borgonovo contro Zenga), e che a San Siro la vittoria manca addirittura dal 1950, quando si imposero per 3-2. Su 37 incontri ufficiali tra le due squadre, il Como ha vinto solo sei volte, comprese le sfide in Coppa Italia. Tuttavia, il passato sembra non influire su questa sfida, in cui il presente della squadra lariana, guidata da Cesc Fabregas, è estremamente positivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como è molto più di un semplice derby lombardo: nerazzurri e lariani pronti a darsi battaglia in una sfida al vertice della Serie A

