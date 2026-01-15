Serie A Inter allunga a +6 il Napoli si ferma al Maradona | come cambia la classifica
La Serie A prosegue con i risultati delle ultime giornate, che hanno modificato la classifica di vertice. L'Inter ha aumentato il suo vantaggio a sei punti, mentre il Napoli ha pareggiato al Maradona, fermandosi momentaneamente. Questi esiti influenzano la posizione delle squadre e il quadro generale della stagione, offrendo uno sguardo aggiornato sulle dinamiche del campionato italiano.
Il Napoli pareggia al Maradona, l'Inter allunga momentaneamente a +6 in attesa del Milan. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: L’Inter vince a Parma e allunga in testa alla Serie A! Il Napoli frena: risultati e classifica
Leggi anche: Calcio, Serie A. Il Napoli allunga in testa alla classifica
L’Inter vince di corto muso e allunga, prima fuga scudetto a + 6; ???? SERIE A. L’Inter allunga in testa alla : +6 sul Napoli; Serie A, l'Inter vince e allunga sul Napoli. Azzurri fermati in casa contro il Parma; Esposito risolve il rebus Lecce: l’Inter vince 1-0 e allunga a +6 sul Napoli.
Serie A, Napoli frenato dal Parma e Roma a -1. L’Inter allunga sempre di più - La squadra di Cuesta compie un'impresa al Maradona, finisce 0- ilromanista.eu
Inter-Lecce 1-0, gol e highlights: decide Pio Esposito nel finale. Chivu primo a +6 - 0, gol e highlights: decide Pio Esposito nel finale. sport.sky.it
Serie A, l'Inter vince e allunga sul Napoli. Azzurri fermati in casa contro il Parma - Primo tempo dominato da parte del Napoli che però non riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo. rtl.it
Serie A, Inter-Lecce 1-0: gli highlights facebook
Inter-Lecce 1-0, le pagelle della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA #SerieA #InterLecce #Inter #Lecce #Esposito x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.