Level-5 il CEO elogia l’intelligenza artificiale e parla dei benefici nello sviluppo dei videogiochi

Akihiro Hino, CEO di Level-5 e noto creatore di serie come Professor Layton e Inazuma Eleven, ha recentemente commentato l’importanza dell’intelligenza artificiale generativa nel settore dei videogiochi. In un dibattito pubblico, Hino ha evidenziato come questa tecnologia possa offrire nuovi strumenti per lo sviluppo e migliorare l’esperienza dei giocatori, sottolineando i benefici potenziali senza enfasi o sensazionalismi.

Akihiro Hino, CEO di Level-5 e figura chiave dietro serie come Professor Layton, Inazuma Eleven e Fantasy Life, è tornato a parlare pubblicamente di intelligenza artificiale generativa nei videogiochi, intervenendo in uno dei dibattiti più accesi dell'industria recente. Le sue dichiarazioni arrivano dopo le polemiche nate dalla squalifica di Clair Obscur: Expedition 33 agli Indie Game Awards e dalle accuse rivolte a diversi studi, tra cui Level-5, di fare un uso eccessivo dell'IA nello sviluppo. Hino chiarisce innanzitutto un punto centrale: oggi molti studi di sviluppo utilizzano l'intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza dei processi, ma spesso la differenza sta solo nel fatto che alcuni lo dichiarano pubblicamente e altri no.

