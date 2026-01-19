Serata di improvvisazione teatrale con i talenti emergenti della compagnia Theatro
Sabato 24 gennaio alle ore 21, il palco di Theatro a Cesena ospiterà una serata di improvvisazione teatrale con i talenti emergenti della compagnia. Due squadre di quattro improvvisatori si sfideranno in un confronto guidato da un giudice, offrendo uno spettacolo di spontaneità e creatività. Un'occasione per apprezzare le capacità degli allievi dell’associazione in un evento che valorizza il teatro di improvvisazione.
