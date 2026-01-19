Serata di improvvisazione teatrale con i talenti emergenti della compagnia Theatro

Sabato 24 gennaio alle ore 21, il palco di Theatro a Cesena ospiterà una serata di improvvisazione teatrale con i talenti emergenti della compagnia. Due squadre di quattro improvvisatori si sfideranno in un confronto guidato da un giudice, offrendo uno spettacolo di spontaneità e creatività. Un'occasione per apprezzare le capacità degli allievi dell’associazione in un evento che valorizza il teatro di improvvisazione.

Una nuova sfida di improvvisazione teatrale per gli allievi dell'associazione Theatro di Cesena. Sabato 24 gennaio alle ore 21 il palco di Theatro ospiterà due squadre composte da quattro improvvisatori ciascuna, che si confronteranno sotto la "ferrea" direzione di un giudice intransigente

Durante il periodo natalizio, la compagnia Cambiscena presenta

