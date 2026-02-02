La Juventus ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Licina. Il club bianconero ha pubblicato un comunicato confermando l’operazione e fornendo i dettagli dell’affare. Ora il giocatore sarà a disposizione della rosa e si prepara a iniziare la sua avventura a Torino.

Licina Juventus, adesso c’è anche l’ufficialità di questo colpo in prospettiva: il comunicato del club bianconero e i dettagli dell’operazione. La Juventus ufficializza un grande colpo per la Next Gen, di cui si è parlato parecchio in questi ultimi giorni. Il nuovo talento in arrivo è Adin Licina. MERCATO JUVENTUS LIVE Il classe 2007, che ieri ha sostenuto al J-Medical le visite mediche di rito, è ormai ufficialmente un nuovo calciatore bianconero. Di seguito il comunicato della società. IL COMUNICATO UFFICIALE – «Adin Licina è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus Next Gen: il centrocampista classe 2007 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Licina Juventus, adesso c’è anche l’ufficialità: il comunicato del club bianconero e i dettagli dell’operazione

Juventus ha annunciato ufficialmente il ritorno di Ottolini come direttore sportivo, segnando un nuovo passo nella riorganizzazione societaria del club.

Unicredit è diventata il nuovo partner ufficiale della Juventus, rafforzando la collaborazione tra il club e l'istituto finanziario.

