Ottolini Juventus il direttore sportivo è ufficialmente bianconero | il comunicato del club e i dettagli dell’accordo

Juventus ha annunciato ufficialmente il ritorno di Ottolini come direttore sportivo, segnando un nuovo passo nella riorganizzazione societaria del club. Con un comunicato ufficiale, la società conferma l’accordo e sottolinea l’importanza di questa scelta per il futuro della squadra. Ottolini, già noto nell’ambiente bianconero, assume un ruolo chiave nel progetto di sviluppo e consolidamento della Juventus.

Ottolini Juventus, i bianconeri hanno annunciato il ritorno del dirigente a Torino. Il comunicato ufficiale da parte della Vecchia Signora La Juventus apre ufficialmente una nuova fase della propria riorganizzazione societaria puntando su una figura già conosciuta dall'ambiente bianconero. Con un comunicato ufficiale, il club ha annunciato il ritorno di Marco Ottolini come Direttore Sportivo,

