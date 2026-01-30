Questionario sui professori le reazioni | Basta schedature sono metodi fascisti Difendiamo la libertà di insegnamento

Azione Studentesca, l’organizzazione studentesca di Gioventù Nazionale, ha distribuito un questionario nelle scuole della Romagna. La domanda principale, “Hai uno o più professori di sinistra che fanno propaganda durante le lezioni?”, ha sollevato reazioni molto forti. Alcuni studenti e genitori criticano l’iniziativa, parlando di schedature e metodi oppressivi. La polemica si accende, e il dibattito sulla libertà di insegnamento torna al centro dell’attenzione.

Duro affondo della giovanile dem di Forlì sull'iniziativa di Azione Studentesca nelle scuole romagnole: "Atto intimidatorio, si mina la libertà d'insegnamento" "Hai uno o più professori di sinistra che fanno propaganda durante le lezioni?". E' questa la domanda che compare sul questionario di Azione Studentesca - organizzazione studentesca di Gioventù Nazionale, giovanile di Fratelli d'Italia, arrivato anche in numerose scuole della Romagna. "È un'iniziativa surreale, Azione Studentesca e Fratelli d'Italia tornino indietro - commentano i Giovani democratici di Forlì -.

