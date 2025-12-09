Fare impresa lezione di Confesercenti agli studenti del Veneto - Salvemini
Il seminario “Fare Impresa, Governare i Cambiamenti” ha coinvolto studenti del Veneto, offrendo approfondimenti e riflessioni sul mondo imprenditoriale. Organizzato da Confesercenti, si è svolto il 4 dicembre presso la Facoltà di Economia dell’Università “La Sapienza” di Latina, promuovendo un dialogo tra giovani e professionisti sulla gestione delle sfide e delle opportunità nel contesto economico attuale.
“Fare Impresa, Governare i Cambiamenti” è stato il tema del seminario che si è svolto lo scorso 4 dicembre presso la sala convegni della Facoltà di Economia dell’Università “La Sapienza” di Latina, messa a disposizione dal Cersites. L’iniziativa, organizzata dalla Confesercenti di area con il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
