L’ex pm Antonio Ingroia si scaglia contro la sentenza sui coniugi Moretti, accusandoli di aver causato un incendio che ha provocato 41 vittime, molte delle quali erano ancora minorenni. Ingroia definisce la loro condanna “meritata” e critica duramente la cauzione, che considera “assurda”. Intanto, emergono dettagli sulla mancanza di controlli antincendio negli stabilimenti, che non sono stati effettuati per cinque anni, contribuendo a ingrossare il bilancio tragico di quel disastro.

Quarantuno vittime, molte nemmeno maggiorenni, e centoquindici feriti. Controlli antincendio che non venivano effettuati da cinque anni. Poi, duecentomila franchi per uscire di prigione. Ripetendo a ritroso la conta spietata della strage di Capodanno avvenuta a Le Constellation, a Crans-Montana, secondo Antonio Ingroia, ex magistrato, già procuratore di Palermo, il bilancio non è equo. O, almeno, “la gravità del fatto non è minimamente comparabile alla cifra ritenuta sufficiente per la scarcerazione di Jacques Morett i”, proprietario del locale, indagato con la moglie Jessica Moric per omicidio, lesioni e incendio colposi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ex pm Antonio Ingroia e la ‘sentenza’ sui coniugi Moretti: “Meritano l’omicidio volontario. La cauzione? Assurda”

La procura generale di Sion ha richiesto una cauzione di 400mila franchi, pari a circa 430mila euro, per i coniugi Jacques e Jessica Moretti.

Moretti, coinvolto nell'inchiesta 'Senza reddito', ha ricevuto la cauzione da un amico, secondo quanto riferito dal legale dei coniugi, che ha segnalato messaggi preoccupanti.

