Chiesta la cauzione per i coniugi Moretti a 430mila euro

La procura generale di Sion ha richiesto una cauzione di 400mila franchi, pari a circa 430mila euro, per i coniugi Jacques e Jessica Moretti. I proprietari del Constellation di Crans-Montana sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi in relazione al rogo della notte di Capodanno, che ha causato 40 vittime e numerosi feriti. La decisione sulla libertà è attesa nelle prossime settimane.

RomA, 16 gennaio 2025 – La procura generale di Sion avrebbe chiesto una cauzione complessiva di 400mila franchi, 200 mila a testa, per concedere la libertà a Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation di Crans-Montana accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi in relazione al rogo nel loro locale avvenuto la notte di Capodanno in cui sono morte 40 persone a 116 sono rimaste ferite. A rivelarlo è la televisione svizzera Rts. Su questa istanza è attesa la pronuncia del Tribunale per le misure coercitive, che in precedenza ha deciso per la carcerazione preventiva dell'imprenditore francese e ha applicato altre misure cautelari alla moglie: obbligo di firma e divieto di espatrio.

Strage di Crans-Montana: la Procura di Sion fissa la cauzione per Jacques e Jessica Moretti: sarà di 400.000 franchi (429.000 euro) - La cifra è stata indicata nella richiesta di custodia cautelare nei confronti dei due coniugi accusati di omicido colposo .

Crans-Montana, cauzione da 400mila franchi per la cauzione di Jacques e Jessica Moretti. La richiesta della Procura - Sarebbe questa la cifra complessiva richiesta dalla procura generale di Sion come cauzione per concedere

